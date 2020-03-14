أبرز الصور من أحداث العالم لهذا الأسبوع

2020/03/14 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تنوعت أحداث هذا الأسبوع، كانت أبرزها مسيرات من أجل المساواة، واضطرابات على الحدود اليونانية-التركية بسبب توافد المهاجرين، إضافة إلى انهيار معظم الأسواق المالية حول العالم.لقد تميز يوم المرأة العالمي باحتجاجات حاشدة مطالبة بالمساواة بين الجنسين ووقف العنف ضد النساء.في يوم “عيد المرأة العالمي”، كما أصبحت أوروبا بؤرة لوباء فيروس كورونا “كوفيد-19” بحسب […]

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