نائب يقدم مشروع قانون موازنة طارئة لمواجهة كورونا

2020/03/14 | 19:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تقدم النائب جواد الموسوي، اليوم السبت، الى لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ورئاسة مجلس النواب مشروع قانون لموازنة طارئة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء في المقترح الذي حصلت "الغد برس" على نسخة منه "نظرا للمخاطر الصحية الجسيمة التي يشكلها وباء فيروس كورونا على العراق وتطور انتشاره على المستوى العالمي واستمرار ظهوره في بلدان جديدة ومنها بلدان عربية واقليمية وارتفاع عدد الضحايا التي يحصدها على مستوى العالم يوميا، فإن ذلك يستدعي من الجهات الحكومية كافة وعلى رأسها البرلمان العراقي ولجنة الصحة والبيئة أن تتكاتف من أجل توفير المستلزمات الضرورية لنجاح خطة استجابة القطاع الصحي للوقاية من انتشار الوباء في العراق و لتقديم الخدمات العلاجية للاعداد المتزايدة من المصابين".

وبين "استنادا الى التقديرات العلمية بحسب خبراء الوبائيات في العراق باستخدام نموذج انتشار المرض في ووهان الصينية، فمن المتوقع اصابة حوالي 242،608 شخص في العراق، واذا كانت نسبة الوفيات 3.4% من المصابين فمن الممكن أن يصل العدد الاجمالي للوفيات الى 8249 شخص وسيستمر تفشي المرض من ستة اشهر الى سنة، وترتبط مدة انتشار الوباء في العراق بشكل وثيق بقوة ورصانة اجراءات الوقاية التي يتم تطبيقها وخاصة في القطاع الصحي العام".

وتابع "لقد أعدت وزارة الصحة ولجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لمواجهة فايروس كورونا خطة استجابة تهدف الى تنسيق الجهود الوطنية في مجالي الوقاية من الوباء ومعالجة المصابين بشكل فعال وكفوء صحيا وماليا"، مبينا أن "خطة استجابة وزارة الصحة لتفشي الوباء ترتكز على عدة اجراءات اساسية، أهمها هو منع تحول المؤسسات الصحية العامة الى بؤر تنقل العدوى الى المراجعين والمرضى، حيث يربو عددهم سنويا عن خمسة واربعون مليون انسان وبمعدل مليوني مراجع ومريض راقد شهريا".

ولفت الى انه "كما ان وقاية الملاكات الطبية والصحية من العدوى هو أستراتيجية اساسية و حيوية ضمن استجابة وزارة الصحة، لأن تفشي الوباء بينهم قد يؤدي الى انهيار النظام الصحي في العراق و تدهور قدرة وزارة الصحة على معالجة المصابين".

واشار الى انه "ترتكز خطة استجابة وزارة الصحة الى مبدأ اساسي أخر وهو توفير خدمات الرعاية العلاجية الضرورية الى الحالات الخطرة والحرجة من المصابين بالوباء، حيث اثبتت الدراسات العلمية في الصين بأن ما يقرب من 20% من المصابين سيحتاجون الى رعاية صحة مكثفة في ردهات العناية المركزة و الديلزة الدموية".

واستطرد أن "تنفيذ خطة استجابة وزارة الصحة لإنتشار وباء فايروس كورونا في العراق يتطلب توفير مبلغ مالي قدره ( ) لغرض توفير موازنة برنامج طوارئ لمواجهة وباء فايروس كورونا زيادة عن مصروفات نسبة سابقة لعام 2019 الواردة في المادة 15 أولا" من قانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 و المتضمنة "لايجوز لأي وحدة انفاق ان تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على اي وجه من اوجه الصرف ولأي سبب من الاسباب".

وقال "لا سيما أن هذا البرنامج ليس له تخصيصات ضمن صرفيات موازنة الصحة لسنة 2019 و لا صرفيات احتياطي الطوارئ للسنة ذاتها التي تمت مناقلها الى بقية الوزرارات و الجهات غير المرتبطة لتأمين الرواتب و السيول و الأمطار.



بالنظر لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال الامر الذي يحول دون قيامها بتقديم مسودة قانون موازنة طوارئ لزيادة الانفاق عن نسبة سابقة لعام 2019 الواردة في أحكام المادة المشار اليها أعلاه، لذا نرجو مساعدتكم في إقرار مسودة مشروع موازنة لبرنامج مواجهة وباء فايروس كورونا المرفق طيا" للسير في تشريعه بالسرعة الممكنة".

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم( )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند(اولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ( ) إصدار القانون الآتي:

رقم( ) لسنة ٢٠٢٠

قانون موازنة طارئة لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد

المادة (١) يخصص مبلغ مقداره ( ) الى وزارة الصحة والبيئة وفق الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة( ٢ ) يخول وزير الصحة والبيئة الصلاحيات الإدارية والمالية كافة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره و تأمين المستلزمات و اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة بما في ذلك الاستعانة بالأشخاص و تأجير الأماكن والمركبات و القيام بأي نشاط اخر للسيطرة على الوباء.

المادة(٣) لوزير الصحة والبيئة تخويل الوكلاء او المديرين العامين او اي من موظفي الوزارة ما يراه مناسباً من الصلاحيات.

المادة(٤) لوزير الصحة والبيئة صلاحية المناقلة بين أبواب وفصول جدول الموازنة الملحق بهذا القانون وفقاً لمتطلبات العمل ويتم اعلام وزارة المالية بذلك لتتولى تأشيره.

المادة(٥) تلتزم وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة والبيئة بالمبالغ الواردة في هذا القانون بشكل طاريء وفوري.

المادة(٦) ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره و ينشر في الجريدة الرسمية.

د.



برهم صالح

رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بهدف تأمين المبالغ والصلاحيات اللازمة لوزارة الصحة والبيئة لمواجهة وباء كورونا العالمي و الحد من مخاطره وحماية المواطنين، شرع هذا القانون.

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