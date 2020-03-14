ترامب يعلن خضوعه للفحص الخاص بالمشتبه اصابتهم بكورونا

2020/03/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت (14 اذار 2020)، أنه خضع للفحص الخاص بالمشتبه اصابتهم بك...





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