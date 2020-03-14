ترامب: نحضر أنفسنا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بفيروس كورونا

2020/03/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكدر الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، السبت (14 آذار 2020)، أن الولايات المتحدة تحضر نفسها لأسوأ ال...





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