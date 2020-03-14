البيت الابيض يعلن اخضاع كل شخص له اتصال وثيق مع ترامب لفحص خاص بكورونا

2020/03/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد البيت الأبيض أن جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيخضعون لفحص حرارة كإجراء احترازي.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه سيخضع "على الأرجح" لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد تشخيص إصابة عدة مسؤولين التقاهم مؤخرا بالوباء.

وشدد ترامب على أنه ليس هناك أي داع لوضعه قيد الحجر الصحي بسبب عدم ظهور أي أعراض إصابة عليه، على الرغم من الكشف عن اتصالات متعددة مباشرة وغير مباشرة بينه وبين حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، مضيفا أنه سيخضع لفحص كورونا "قريبا على الأرجح".

وأعلن ترامب أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





بغداد اليوم-بغداد

أفادت وسائل اعلام، السبت، بإصابة وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن بفيروس كورونا.

وذكرت محطة العربية الحدث في خبر عاجل، أن "وزيرة البيئة الفرنسية أصيبت بفيروس كورونا".

وقبل خمسة أيام، قال مصدر مقرب من وزارة الث

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت (14 آذار 2020)، تسجيل 1365 إصابة جديدة بفايروس كورونا و97 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أصدرته ظهر اليوم السبت، إن "عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 611

بغداد اليوم - متابعة

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، السبت (14 آذار 2020)، السفير السويسري بوصفه راعياً للمصالح الأميركية في إيران وسلمته احتجاجاً شديداً على تصريحات ترامب التي حمل فيها إيران مسؤولية الهجوم على قوات التحالف في قاعدة التاجي بالعرا

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