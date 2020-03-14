المنافذ: ضبط وأتلاف أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري في ميناء أم قصر

2020/03/14 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن ضبط واتلاف ادوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري في ميناء ام قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ان "السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط وأتلاف أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري".وأضافت ان "هذا الإجراء جاء استنادأ إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر وبمحضر إتلاف أصولي مؤيد من الجهات ذات العلاقة، تمت عملية الاتلاف في موقع الطمر المعتمد لذلك".

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