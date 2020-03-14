بسبب كورونا.. محافظة عراقية جديدة تغلق حدودها

2020/03/14 | 19:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة بابل يوم السبت إغلاق حدود المحافظة بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

تتمة..

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