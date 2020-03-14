شاهد: “يس عراق” تنقل بثًا مباشرًا لمؤتمر صحفي للحكومة الأميركية حول “كورونا”

2020/03/14 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنقل منصة “يس عراق” بثًا مباشرًا لمؤتمر صحفي للحكومة الاميركية بشأن مستقبل الاجراءات والقرارات المتعلقة بـ”كورونا”

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