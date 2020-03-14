2020/03/14 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يرى العلماء أنه مع بداية الطقس الدافئ، سيختفي نشاط الفيروس التاجي تدريجيا.وجد الأطباء الصينيون أن درجة الحرارة المثلى لانتشار وانتقال فيروس كورونا أعلى بقليل من الصفر والرطوبة 35-50٪.توصل إلى هذا الاستنتاج مساعدو المختبر في جامعة سون يات صن، الذين يدرسون عدوى الفيروسات التاجية ويحاولون العثور على علاج فعال لها.وفقًا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطباء صينيون يزفون هذه البشرى الى العالم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطباء صينيون يزفون هذه البشرى الى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).