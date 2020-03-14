ضمن مبادرة ثقافية جديدة.. متحف الناصرية يوفر 50 كتابا الكترونيا نادرا للحضارة العراقية

2020/03/14 | 20:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار قدم متحف الناصرية الحضاري، اليوم السبت، مبادرة ثقافية بجهود ذاتية، لحث زائري المتحف على متابعة نشاطه الميداني ونشاطه الالكترونية، من خلال مكتبة المتحف.وقال مدير المتحف، عامر عبدالرزاق، لـ”العهد نيوز”، بأن “متحف الناصرية تمكن اليوم من شراء أكثر من 50 كتابا في حضارة العراق والشرق الأوسط من مواقع بيع الكتاب الالكترونية […]

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