2020/03/14 | 20:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اللوفر وقصر فرساي إغلاق برج إيفل حتى إشعار آخر بسبب كورونا باريس: يبدأ اعتباراً من مساء الجمعة إغلاق برج إيفل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك على غرار […]

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