2020/03/14 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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