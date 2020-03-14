2020/03/14 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).