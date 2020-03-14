مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا


مصر تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا
2020/03/14 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعا...

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