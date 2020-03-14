إغلاق المطاعم والمراكز التجارية في العراق لمنع انتشار كورونا

2020/03/14 | 20:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، السبت، أن فايروس كورونا لا يعيش بدرجات الحرارة العالية، فيما أشار إلى أن إغلاق المطاعم والمولات جاء لمنع انتقاله....

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