بالفيديو: صور جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي

2020/03/14 | 20:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، اليوم السبت، عن استهداف قاعدة التاجي بـ 33 صاروخاً....

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