مستشفى جلولاء بديالى تعلن سلامة الفحص الطبي للمريض المشتبه باصابته بكورونا

2020/03/14 | 20:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير مستشفى جلولاء العام الدكتور محمد متعب، اليوم السبت، عن سلامة الفحص الطبي للمريض الموجود في الردهة الانتقالية.

وقال متعب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الفحص الطبي للعينة المرسلة للمريض المتواجد في الردهىة الانتقالية كانت سلبية".

واضاف ان "حالته الصحية مستقرة واختفت اعراض وعلامات المرض حيث تم اخراجه من الردهة".

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