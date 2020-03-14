البيت الابيض يعلن اخضاع كل شخص له اتصال وثيق مع ترامب لفحص خاص بكورونا

2020/03/14 | 20:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد البيت الأبيض أن جميع من هم على اتصال وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس سيخضعون لفحص حرارة كإجراء احترازي.وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه الخطوة جاءت كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.وأكد ترامب في وقت سابق أنه سيخضع “على الأرجح” لفحص فيروس كورونا المستجد […]

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