الكربولي يطالب باطلاق سراح السجناء لحين زوال خطر كورونا

2020/03/14 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم السبت، من الحكومة العراقية توفير ظروف احتجاز إنسانية للسجناء او اطلاق سراحهم.وغرد الكربولي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "في مثل هذه الظروف فأن الحكومة مطالبة بإجراء عاجل بحق المعتقلين والمحتجزين والمسجونين، فإما أن توفر ظروف احتجاز إنسانية وفحوصات طبية للوقاية من الوباء، أو تطلق سراحهم بشكل مؤقت لحين زوال الوباء".​في مثل هذه الظروف فأن الحكومة مطالبة بإجراء عاجل بحق المعتقلين و المحتجزين والمسجونين، إما أن توفر ظروف احتجاز إنسانية وفحوصات طبية للوقاية من الوباء، أو تطلق سراحهم بشكل مؤقت لحين زوال الوباء. #الانسانية_للجميع— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) March 14, 2020​​​

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