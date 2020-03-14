"بابل" تغلق حدودها امام الوافدين

2020/03/14 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت الإدارة المحلية في محافظة بابل ، مساء اليوم السبت، إغلاق حدود المحافظة بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا .وذكرت المحافظة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، أن "محافظ بابل رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة حسن منديل السرياوي قرر إيقاف الدخول الى محافظة بابل والخروج منها اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 2020/3/15 والى إشعار آخر تحسباً من إنتشار فيروس كورونا".واتخذت محافظات الديوانية وكركوك وكربلاء ونينوى والنجف فضلا عن محافظات إقليم كوردستان، قرارات مماثلة للحد من تفشي الفيروس

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