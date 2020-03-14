بن سلمان يقع في سوء تقدير كارثي مرة أخرى

2020/03/14 | 20:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتبرت صحيفة “آي” البريطانية أن “المعركة من أجل ضمان العرش السعودي مشتعلة، وإن طغت عليها ​أخبار​ وباء ​فيروس كورونا​ المستجد، هذه الجائحة التي قد تغير المشهد السياسي، وتهدد سلطة ​الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب​” وبالتالي حلفائه مثل ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”.وقالت الصحيفة في مقال نشرته بقلم “باترك كوبرن” بعنوان […]

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