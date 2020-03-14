بالفيديو.. محتجون يغلقون مطار النجف بشكل كامل

2020/03/14 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت قيام متظاهرين بإغلاق مطار النجف بشكل كامل خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وقال الشخص الذي صور مقطع الفيديو إن المطار خال تماماً من أي طائرة، وان المطار لن يستقبل طائرات قادمة من إيران أو الكويت أو حتى الخطوط الجوية العراقية.

وجاءت الاحتجاجات على خلفية استمرار المطار باستقبال الرحلات الجوية من دول سجلت إصابات بالفيروس وخاصة إيران التي تحولت إلى بؤرة رئيسية.

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