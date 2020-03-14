بسبب كورونا.. أغلاق محافظة عراقية لإشعار آخر

2020/03/14 | 20:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة بابل يوم السبت إغلاق حدود المحافظة بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار غير مسمى للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، أن محافظ بابل رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة الدكتور حسن منديل السرياوي قرر "إيقاف الدخول الى محافظة بابل والخروج منها اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 2020/3/15 والى إشعار آخر تحسباً من إنتشار فيروس كورونا الوبائي".

واتخذت محافظات الديوانية وكركوك وكربلاء ونينوى والنجف فضلا عن محافظات إقليم كوردستان، قرارات مماثلة للحد من تفشي الفيروس.

وسجل العراق أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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