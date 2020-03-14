الكشف عن علاج للقضاء على كورونا

2020/03/14 | 20:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت وكالة أنسا الإيطالية، اليوم السبت، بأنه تم تطوير أول دواء متخصص يهاجم فيروس كورونا، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة متخصص في التعرف على البروتين الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.وقالت الوكالة الإيطالية إن "البحث نشر على موقع BioRxiv من قبل مجموعة جامعة أوتريخت الهولندية بقيادة شونيان وانغ (Chunyan Wang).وقال الباحثون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن السلامة والفعالية".وأشار البحث إلى أنه "من خلال الارتباط ببروتين سبايك (proteina Spike)، الموجود على سطح فيروس كورونا يمنع الجسم المضاد وحيدة النسيلة من ربط الخلايا، وبهذه الطريقة يجعل من المستحيل اختراق الفيروس داخلها لتتكاثر".وأضاف أنه "ولهذا السبب فإن الباحثين مقتنعون بأن الأجسام المضادة لها إمكانات مهمة للعلاج والوقاية من كوفيد - 19".

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