منظمة الصحة العالمية: [الناركيلة] ناقل قوي لفيروس كورونا

2020/03/14 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أطلقت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، تحذيرا من مخاطر شرب الشيشة [الناركيلة] كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

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