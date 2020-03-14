البارزاني: نواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا وندرس حظر التجوال في جميع مدن إلاقليم

2020/03/14 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت، بأن إقليم كردستان يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا، فيما أكد أنه حتى الان في الإقليم هناك 28 إصابة فيما توفي شخص واحد.

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