2020/03/14 | 20:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة إقليم كردستان للمربد: نجري فحوصات كورنا في أربيل والسليمانية بعد تجهيزنا بالمعدات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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