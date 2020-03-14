شلهد: ضجة في مواقع التواصل بسبب فيديو لعملية دفن بـ”طريقة مريبة”.. هل المتوفي مصاب بكورونا؟

2020/03/14 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤلم لحالة دفن بطريقة “مريبة”، فيما لم يتم التأكد فيما اذا كانت حالة الدفن حقيقية، وما اذا كان المتوفى قد توفي بكورونا.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” قيام شخصين ملثمين، بسحب تابوت عن طريق حبال من بعد، واسقاطه من العجلة المحمول فيها إلى حفرة […]

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