تمديد عطلة منتصف العام بسبب كورونا في افغانستان

2020/03/14 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، تمديد عطلة منتصف العام في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا”.وقالت وزارة التعليم، في بيان، إنه تقرر تمديد عطلة منتصف العام، المستمرة حاليا، لأكثر من شهر بحيث تنتهي في 21 أبريل/نيسان المقبل.وفي وقت سابق اليوم، أفاد المتحدث باسم وزارة […]

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