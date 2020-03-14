الدفاع توضح حقيقة فيديو متداول بشأن نقل عراقيين مصابين بكورونا في ايران بطائرات حربية

2020/03/14 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الدفاع، السبت (14 اذار 2020)، حقيقة الفيديو المتداول حول نقل عراقيين م...





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