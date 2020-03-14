وزير الصحة يوجه نداء من داخل العتبة الكاظمية للمواطنين بشأن الزيارات والتواجد بالاماكن المزدحمة

2020/03/14 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي ، السبت (14 آذار 2020)، نداءً من داخل العتبة الكاظمية، لوجوب الإلتزام بقرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لدرء وباء كورونا في العراق .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي ويرافقه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم رشاد إسماعيل والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة ومدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، زار العتبة الكاظمية المقدسة اليوم السبت الموافق 14 اذار 2020 حيث تم استقباله من قبل الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر الشمري".

واضاف البيان أن اللقاء أكد على الدعم الكبير للعتبة الكاظمية والتزامها بمقررات خلية الازمة لدرء خطر وباء كورونا المستجد في البلد والذي اصبح وباء عالميا يهدد حياة المواطنين وبالأخص الدول التي تم تسجيل الاصابات فيها والوفيات ومنها بلدنا العراق".

ودعا وزير الصحة "المواطنين والعاملين في العتبة الكاظمية الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية التي اصدرتها خلية الازمة ومنها الالتزام بتجنب الزيارات والاماكن المزدحمة في الوقت الحالي لحين انتهاء الازمة في البلد".

من جهته أكد الامين العام للعتبة الكاظمية "التزام العتبة الكاظمية المقدسة وعامليها بالإجراءات الوقائية والغاءها لخطب الجمعة والتجمع للزيارة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والزائرين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد وزير الصحة جعفر صادق علاوي ، أن هناك طريقة وحيدة للخلاص من كورونا فيما أشار الى ان الفيروس يموت بدرجات الحرارة العالية.وقال علاوي في مقابلة مع محطة العراقية شبه الرسمية تابعتها ( بغداد اليوم ) ان "المرجعية العليا دعمت قرارات خلية الأزمة بشأن التجمعات والزيارات واستجابت لما طالبنا به" مشيراً الى ان " الخلاص من خطر فيروس كورونا يتطلب تطبيق توصيات الصحة العالمية".وأضاف ان " قرارات خلية الازمة الحكومية للتعامل مع المرض ومن بينها إغلاق المطاعم والمولات تأتي لمنع انتقال فيروس كورونا بين المواطنين" مشيرا الى ان " العراق لديه اكتفاء ذاتي وقرار غلق الحدود لن يؤثر في الأسعار".

وتابع إن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا تفوق ما اجرته وزارات الصحة بمنطقة الشرق الأوسط" مشيراً بذات الوقت إن " فيروس كورونا لايعيش في درجات الحرارة العالية".

بغداد اليوم - البصرة

نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، صدور قرار بحظر التجوال بالمحافظة.

وقال مكتب المحافظ في بيان مقتضب، "لم نعلن حظر التجوال في المحافظة، ودعوتنا للأهالي بعدم التنقل بين المناطق كاجراء احترازي".

وكا

بغداد اليوم- البصرة

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (14 آذار 2020)، تخصيص رقم مجاني للإبلاغ عن الحالات المشتبه اصابتها بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت دائرة إعلام صحة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تفعيل الرقم المجاني

بغداد اليوم - السليمانية

أصدرت مديرية شرطة السليمانية، السبت، 6 قرارات واجراءات جديدة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان أنه "للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من فايروس كورونا، اصدرنا عدد من القرارات والتعليمات التي

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