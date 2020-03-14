2020/03/14 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت (14 آذار، 2020) تسجيل 8 إصابات في سوريا بفايروس كورونا بعضها لعراقيين.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في حديث متلفز: "كان هناك أكثر من 113 حالة، في سوريا، بينها 8 إصابات في مدينة الميادين، لستة إيرانيين وعراقيين اثنين، تأكد بالفحوصات انهم مصابون بالفيروس، في مشفى تابع للإيرانيين".

وتحدث عبد الرحمن عن "معلومات عن وفاتين واحدة في طرطوس وواحدة في اللاذقية، قالت الحكومة السورية، انها أنفلونزا وليست كورونا"، لافتا الى "وجود إصابات توزعت في مدن طرطوس ،اللاذقية، حمص ودمشق ودير الزور".

وأعلنت السلطات السورية، أمس الجمعة، سلسلة إجراءات للوقاية من احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

وذكرت الوكالة أن عدد العاملين في القطاع العام سيخفض بنسبة 40 بالمئة، وسيجري خفض ساعات العمل إلى ما بين الساعة 9:00 و14:00.

وقالت الحكومة السورية إنه سيجري تجهيز مراكز حجر صحي "بمعدل مركزين في كل محافظة"، بحسب سانا، في حين لم تعلن سوريا حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة بالفيروس.

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (14 آذار 2020)، إن الجهة التي تقف وراء القصف الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية هذا اليوم، جماعة خارجة عن القانون، فيما اشار الى ان لجنته لا تسطيع محاسبة القادة العس

بغداد اليوم- خاص

رأى عضو الجماعة الاسلامية، النائب احمد حمة رشيد، السبت (14 آذار 2020)، إن ما وصفه بظاهرة السلاح المنفلت في العراق، كانت سببا كبيرا لتزايد الهجمات الاخيرة على القواعد العسكرية الامريكية في البلاد، فيما حذر من رد أمريكي غير عسكري عل

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت (14 اذار 2020)، أنه خضع للفحص الخاص بالمشتبه اصابتهم بكورونا، وبانتظار نتائجه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بشأن كورونا، إنه "طلب 50 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحملة ضد في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرصد السوري يعلن تسجيل 8 إصابات في البلاد بفايروس كورونا بعضها لعراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرصد السوري يعلن تسجيل 8 إصابات في البلاد بفايروس كورونا بعضها لعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).