 كردستان العراق تتعرض لهجمة غير متوقعة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 20:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم السبت، أن كرىستان العراق شأنها شأن باقي مناطق العالم، تواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا....

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