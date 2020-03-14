تداعيات الوباء في الصين “الطلاق والإباحية في زمن الكورونا”

2020/03/14 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت الصين أزمة اجتماعية جديدة، اذ تقول مكاتب الطلاق في مدينة شيآن مركز مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد انها شهدت عددا غير مسبوق من مواعيد الطلاق منذ إعادة فتحها في الأول من آذار/ مارس الجاري، بعد تخفيف إجراءات الوقاية من وباء كورونا.وذكرت تقارير من الصين انه في خضم الجهود الوطنية للسيطرة […]

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