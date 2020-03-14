تسجيل ثاني اصابة بفايروس كورونا في ذي قار

2020/03/14 | 20:39 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في الأمن الوطني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن المحافظة سجلت ثاني اصابة بفايروس كورونا.

وذكر المصدر لـ"الغد برس" أن " المحافظة سجلت ثاني اصابة بفايروس كورونا لممرض في الثلاثينات من عمره يعمل في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت المصدر الى ان " ألمصاب كان من أبرز الملامسين للمصاب الاول، لأن كان يشرف على علاجه داخل المستشفى".

وبين، أن" المصاب سيتم حجره داخل المشفى لحين اكتسابه الشفاء التام ".

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