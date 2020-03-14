2020/03/14 | 20:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال: لا أميل لشخصٍ على حسابِ آخر وكلّ المرشحين هم شخصيات كفوءة ومحترمة تتمتّعُ بالنّزاهةِ والمصداقيّة وقادرة على تولي المهمّة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: لا أميل لشخصٍ على حسابِ آخر وكلّ المرشحين هم شخصيات كفوءة ومحترمة تتمتّعُ بالنّزاهةِ والمصداقيّة وقادرة على تولي المهمّة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: لا أميل لشخصٍ على حسابِ آخر وكلّ المرشحين هم شخصيات كفوءة ومحترمة تتمتّعُ بالنّزاهةِ والمصداقيّة وقادرة على تولي المهمّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).