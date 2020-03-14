صحة ذي قار تؤكد تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/14 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا للممرض الملامس للمصاب الاول بهذا الفايروس.وقال مدير عام صحة ذي قار، الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “تم ارسال تسع عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد وكانت نتيجتها ثمان منها سالبة وحالة […]

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