2020/03/14 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر بيان أصدره مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، أن سوريا ستؤجل الانتخابات البرلمانية من 13 نيسان إلى 20 أيار كخطوة احترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال البيان، إنه لا توجد لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ولكنها تتخذ إجراءات وقائية مثل إغلاق المدارس والمحافل العامة مع متابعتها للفيروس.

واغلقت سوريا المدارس وألغت معظم المناسبات العامة وقلصت ساعات العمل بالقطاع العام إلى الحد الأدنى لمنع انتشار فيروس كورونا في حين أكد مسؤولون أن الدولة التي تشهد حرباً لا تزال خالية من المرض برغم التقارير التي تفيد بأنها تخفي حالات.

وقال وزير التعليم عماد العزب في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن المدارس ستغلق حتى الثاني من نيسان في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة الفيروس.



وأضاف أنه من غير الممكن أن تخفي الحكومة حالات كما ادعى البعض.

وقالت الحكومة يوم الجمعة إنه سيتم إيقاف جميع المناسبات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وسيتم إغلاق كثير من المؤسسات العامة أو تشغيلها بنسبة 40 في المئة مع تخفيض ساعات عملها، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء.



وقالت وزارة الصحة إن الخطوات وقائية واحترازية وتهدف إلى رفع استعداد القطاع الصحي للسيطرة على الفيروس في حال ظهوره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا يضرب الانتخابات البرلمانية السورية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا يضرب الانتخابات البرلمانية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).