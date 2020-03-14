بالفيديو.. طفل إيراني

2020/03/14 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت مقاطع مصورة تداولها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت طفلاً إيرانياً ممداً على قارعة الطريق يبدو أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد.

ويقول الطفل في أحد المقاطع المصورة إن والداه توفيا في إيران بسبب اصابتهما بفيروس كورونا وانه يعاني الآن من الاعراض ذاتها التي تسببت بوفاة والديه، بينما يحاول أحدهم إلباسه كمامة طبية واقية.

ويشير الطفل إلى أن أناساً أدخلوه إلى العراق بعد وفاة والديه في منطقة الأهواز الإيرانية.

وبدا على الطفل الإعياء الشديد بينما كان يجلس تارة ويتمدد تارة أخرى على طريق في مدينة عراقية لم يتسن معرفتها، في حين لم يتضح كيف وصل هذا الطفل من الأهواز الإيرانية إلى العراق.

وفي الأثناء، وصلت سيارة إسعاف بصحبة أفراد أمن لنقل الطفل إلى مستشفى أو حجر صحي فيما يبدو.

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