كورونا يغرق

2020/03/14 | 20:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم السبت، عن حجم الخسائر التي سيتكبدها يوفنتوس، جراء الشلل التام الذي أصاب الكرة الإيطالية بسبب فيروس كورونا.وكانت إيطاليا قد أعلنت عن التوقف النشاط الرياضي حتى يوم 23 آذار الجاري، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد بشكل كبير.وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس قد يخسر ما يقرب من 110 ملايين يورو.وأشار التقرير إلى أن 45 مليون يورو من المبلغ سيتم فقده من خلال حقوق البث التليفزيوني لمباريات الدوري ودوري الأبطال.وأوضح التقرير "يبقى أن نرى متى ستعود المسابقات للاستئناف، لكنها قد تستغرق وقتًا أطول مما هو متوقع حاليًا، وقد يمتد ذلك إلى أول آيار المقبل".وكشف ، "40 مليون يورو أخرى متعلقة بإيرادات الرعاية، وقد يخسر البيانكونيري حوالي 20 مليون يورو أيضًا من مبيعات التذاكر الفائتة".

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