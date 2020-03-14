نائب يطالب الحكومة بموقف واضح من التجاوزات على السيادة الوطنية

2020/03/14 | 20:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن كتلة سائرون النيابية، سلام الشمري، اليوم السبت، ان الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد أضعفت هيبة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.وقال الشمري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على المنشآت الحكومية دليل واضح على غياب الموقف الحكومي المسؤول تجاهها"، مؤكدا ان " ان الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد أضعفت هيبة الدولة".وأضاف ان "بقاء الأوضاع السياسية دون حلول سريعة ستعطي المجال لاستمرار خرق السيادة وإضعاف القرار الحكومي والسياسي داخليا وخارجيا".وشدد الشمري على "ضرورة وحدة الموقف السياسي والحكومي لتعزيز هيبة الدولة وصون السيادة الوطنية بلا تجاوزات مستقبلية".

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