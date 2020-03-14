2020/03/14 | 20:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي، السبت، ادانة كل عشائر المحافظة للاعتداء الاجرامي الذي استهدف مقرات الحشد الشعبي في عدة محافظات.وقال الربيعي لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “عشائر ديالى بكل اطيافها وقومياتها تدين الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي والقوات الامنية في عدة محافظات والتي راح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ديالى: استهداف الحشد الشعبي جريمة تدفعنا لتشكيل دروعا بشرية للدفاع عن مقراته) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ديالى: استهداف الحشد الشعبي جريمة تدفعنا لتشكيل دروعا بشرية للدفاع عن مقراته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).