2020/03/14 | 20:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، أن رئاسة مجلس النواب لم تبلغ بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الأمريكية الأخيرة ضد مواقع الحشد الشعبي بشكل رسمي، فيما بينت أن مذكرة الاحتجاج بشأن القصف الأمريكي ستصل مقر السفارة الأمريكية في بغداد حتى وان امتنع سفيرها من الذهاب لوزارة الخارجية العراقية.وقال عضو اللجنة ملحان مكوطر في تصريح لـ/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية: لم نبلغ بجلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية: لم نبلغ بجلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).