تاريخ المطبخ العربي

2020/03/14 | 20:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكر حاجم الصالحي

هذا كتابٌ بذل فيه مؤلفه المثابر جهداً كبيراً يتضح ذلك من حجم (المصادر والمراجع) التي استخدمها واستثمر ما فيها، التي بلغت بحدود الخمسمئة لعرب وأجانب، ومن هنا تكمن أهمية الكتاب الذي وفّر لقارئه هذا الكم الهائل من التنوع في إثراء موضوعته واغناء جوانبه بالأدلة والوثائق والمخطوطات النادرة، ما يؤكد حرص المؤلف الدكتور قيس كاظم الجنابي على تقديم ما وقع بين يديه في كتابه هذا ( 542 ) صفحة،

كزادٍ معرفي يضاف الى المكتبة العربية التي هي بحاجة لمثل هذه الكتب المهمة والرصينة، ويكشف المؤلف عن من كان وراء فكرة تأليفه لهذا المنجز الكبير اذ يقول: «وكان وراء فكرة الكتابة بهذا الموضوع صديقي الناقد ناجح المعموري، فقد حفزني وهو يكتب عن الطعام والجسد في الحضارات العراقية القديمة، وجرى معه استذكار كتاب ( الطبيخ ) للبغدادي، فعزمت وقتذاك على القراءة والاستفهام، ثم الكتابة..



المقدمة / ص 13

وهذا الكتاب (المطبخ العربي) يتكون من سفْرين هما:

الباب الأول: المطبخ العربي..



رحلة تاريخية، ويتكون من بابين،

الباب الأول: المطبخ العربي منذ العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي، ويتكون من ثلاثة فصول، الباب الثاني: المطبخ العربي في العصور العباسية ويتكون من ثلاثة فصول ..

أما السفر الثاني: المطبخ العربي..



رحلة انسانية، فيتكون من ستة أبواب، فقد تناول الباب الثالث الجوانب الاقتصادية والسياسية، والباب الرابع الجوانب الصناعية، والباب الخامس الجوانب الاجتماعية والجسدية، والباب السادس الجوانب الدينية والفكرية ...

وبلغت صفحات السفر الأول من (23 ـــ 163) في حين بلغت صفحات السفر الثاني من (169 ـــ 503) وهذا التباين في حجم السفْرين

يفصح مدى الجهد الذي بذله المؤلف في بحثه المستفيض لأبواب السفر الثاني (الستة)، في حين اقتصر السفر الأول على بابين، وذلك استناداً لمنهج المؤلف ورؤيته المعمقة لموضوعه الواسع هذا.

واعترف مسبقاً ان (انطباعي) عن هذا الكتاب القيم سيكون قاصراً اذ لا يمكن قراءة (542) صفحة في صفحتين قد تضيق بها وسيلة النشر المتاحة، لكني سأختار نماذج من الكتاب الكبير وليعذرني القارئ عن هذا التعسف والاجتزاء.

يقول الدكتور قيس كاظم الجنابي (في طعام العرب) ص 220 :

وكانت العرب لا تعرف طيبات الاطعمة، انما

طعامهم من اللحم يطبخ بماء وملح وحتى أدرك

معاوية الامارة، فاتخذ ألوان الأطعمة،

وكانوا يقولون: أكل خبز الحواري يسمن، فلما فتحوا خيبر أجهضوهم عن خبزهم، وقال خالد بن

عمير العطوي: شهدت فتح الأبلة فوجدنا سفينة مملوءة جوزا، فقال رجل: ما هذه الحجارة؟ ثم كسروا واحدة فقالوا: طعام طيب وقدم الى اعرابي خبز عليه لحم فأكل وترك الخبز، وقالوا: خذوا الطبق وقدم فالولج الى أعرابي، فقيل له : ما هذا؟ قال : الرمان المعلّق ...

ويضيف المؤلف: “وسمّي عمرو بن عبد مناف بهاشم، لأنه هشم الثريد، لقومه في سنة مجدبة حين خرج الى الشام، فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقاً أو كعكاً فقدم به الى مكة في الموسم، فهشم ذلك الكعك ونحر الجزور وطبخه وجعله ثريداً وأطعم الناس، فسمّي هاشماً”.

وفي موضوع (في المطبخ والشعر) يستفيض المؤلف في تقديم صورة وافية عن اهتمام الشاعر العرب بالطعام و مكوناته كالخبز والبقول والخضراوات والفواكه والقطائف والأشربة وتقول مصادر الكتاب ان حماد

الراوية حينما سئل عن شعر عمرو بن ابي ربيعة : فأجاب إجابة تشبهه بالفستق، فقال ذلك الفستق المقشّر (الاصفهاني ــ الاغاني 1/84)، ما يعني ان المطبخ بالشعر خاصة وبالأدب عامة، وفي وصف الخبز برع ابو الشمقمق واصفاً المعلم بالفقر ويقارنه بالبقال:

خبزُ المعُلّم والبقّال متفقٌ واللون مختلفٌ والطعُم والصورُ

وقال ابو هلال العسكري في وصف الخبز :

وخبزٍ بأيدي الخبازين فانّه تراسُ تعاطيها الجنود جنودُ

وأطعمة حلّت بساحتها المنى اذا جاء من اردافهن يريدُ

وضُمّت الى الحلواء فيه فاكهة عليهن اهواء النفوس وفود ..



ص 486

ونقرأ في ذم البخل ما قاله ابو نواس في هجاء عمر الكاتب :

وانّي حين آكل خبز عمروٍ لأشجع من أبي ليثٍ هزبزِ

أشقّ رغيفه شقاً عنيفاً وأعمل في ثرائده بأمري

فإنّ يصبر يذق حزناً طويلاً وأن يجزع ألذعه بشعري

وفي خاتمة هذا (الانطباع) المتعسف أتفق مع ما قاله الدكتور قيس كاظم الجنابي في (الخاتمة ) ويمكن القول ان هذا الكتاب

حقق من الناحية المنهجية، جانبين مهمين، هما:جمع أكبر مادة تخص المطبخ العربي، ثم محاولة النفاذ من خلالها نحو تحليل طبيعة الحياة الانسانية، ومعرفة السجايا العربية كالكرم والبخل، أو الاستغلال البشع

والتسامح الجميل، وهذا يعبّر عن تفاوت واضح في طبيعة الانسان، فقد نقلت اساليب تحضير

طعام الانسان من الفطرة الى الحضارة

والتكيف، ومن هنا (يقول المؤلف) جاءت فكرة الكتاب لتؤكد دراسة التاريخ الحضاري لكيفية حياة العرب من الرعي الى المدينة ومن الكفاف الى الرفاه، فانصهرت في هذا التطور ثقافات وحضارات متعددة.

وأخيراً أبارك للدكتور قيس كاظم الجنابي منجزه الكبير هذا ومثابرته على اثراء المكتبة العربية بما هو نافع و معرفي، واكرر اعتذاري له وللقارئ عن تقصيري الواضح في الكشف عن جميع درر الكتاب واشراقاتها.

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