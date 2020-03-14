آسيا والأداء التعبيري الشعبي

2020/03/14 | 20:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باسم عبدالحميد حمودي

إذا تركنا حضارة الشرق العربي القديم جانباً، ودخلناأرض آسيا في جهتها الشرقيَّة لنتحدث عن الأداء الشعبي التعبيري الشعبي وهو الرقص، لوجدنا أنَّ السنهاليين في سيلان القديمة أو سيريلانكا يقدمون رقصة الشيطان على نحوٍ مسرحي من أجل شخصٍ معين يعاني مرضاً عقلياً، إذ يكون الرقص الطعم الرئيس لاجتذاب الشيطان الى ساحة الرقص، ثم طردهُ منها وبالتالي طردهُ من جسم المرض،ولهذهِ الرقصة تفاصيل مثيرة يصفها باورز في كتابه الممتع عن (المسرح في الشرق).

وإذا وقفنا عند رقصة البهافا المأخوذة من الديانة الكريشانيَّة الهنديَّة لوجدناها أيضاً تؤدى على أرض مسرح شعبي مفترض وأنها تقدم ضمنَ معتقدي البهافا والرازا اللذين يقومان على تنويع الأداء لصياغة علاقة بين شخصين أو تأكيد علاقة الزوج بالزوجة عن طريق أداء هذا اللون من الرقص السحري.

وفي إقليم ماليبور الهندي يعدُّ واجباً على كل قريّةٍ من قرى هذا الإقليم أنْ ينظمَأهلها مهرجاناً شعبياً للأداء التعبيري، الذي هو الرقص يستمر شهراً كاملاً، حتى لا تنتكس سعادتهم وصلتهم بآلهتهم الحامية،ويقدم أهل ماليبور رقصتهم الخاصة (رأس ليلاً) في جوٍ احتفالي شديد الخصوصية وتستمر لمدة ثماني ساعات في جوٍ من التهجد والوجد الصوفي والأداء الدقيق بين الرقص والنغم قرباناً للعلاقة بين العابد والمعبود وطرداً للشرور عن الناس!

وقد شقّ نوعٌ من الرقص البوذي وهو الرقصُ الكانديُ طريقهُ الى أماكنَ أخرى في الشرق، مثل المنشوريا والصين وكوريا، حيث يقدم ضمنَ احتفالاتِ آب بدخول بوذا أرض سيلان وسط تداعيات من التراتيل السحرية والتعاويذ.

وفي بورما تقدم رقصة «نات بووي» اي رقصة الارواح خلال العام البورمي الجديد، الذي يصادفُ ليلة البدر من شهر نيسان، وجوهرُ الرقصةِ او فلسفتها ينبعُ من اتخاذ هذا الاداء التعبيري الفني وسيلة لطرد الارواح الشريرة وسطَ جوٍ احتفالي مسرحي عام.

وتقتربُ عروضُ رقصةِ (خون) في تايلاند من أفكار قصص الجنيات، رغم بنيتها الدرامية في سيام ومظهرها الاعتقادي السحري الديني.

وفي رقصة (خون) وهي على أنواعٍ عديدة، نجد أن أحدَ أعداء هان ومان ينقلبُ الى ذرةٍ تسبحُ في زبد البحر ليفلت من مطاردة خصومهِ وانَّ الاشرارَ يتقنعون بمظاهر الأخيار وتنقلب الآلهة الى نساء لتتذكر، ومن هذا وغيرها من التفاصيل تنبني أفكارُ هذهِ الرقصة ذات الشعيرةِ الدينيةِ السحرية.

في الرقصة ِالخميريّةِ الكمبوديّةِ المسماة «سامبيه» تقدمُ الراقصاتُ نمطاً رسمياً من الاداء، الذي يتعلقُ بتوقير الاله حام لفنون الرقص ورعايتهُ الدائمة لها.

من هذا كلهُ نستنتج أنَّ هذا الأداء في آسيا الشرق ليس ترفاً واحتفالاً مبتذلاً، بل أداء فولكلوريٌ اعتقاديٌ يختلط فيه الفكر الديني غير الموحد بالطقوس السحرية، لذا لا تجد بهذا مجالاً لاقتران الرقص الشرقي بالمعنى المتداول والعادي، الذي يتخذ صفة الابتذال ويؤدي الى الادانة المسبقة.

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