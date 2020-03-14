وزير الصحة يوجه نداءً من داخل العتبة الكاظمية للمواطنين بشأن الوقاية من كورونا

2020/03/14 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي ، اليوم السبت، نداءً من داخل العتبة الكاظمية، لوجوب الإلتزام بقرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 لدرء وباء كورونا في العراق .وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “علاوي ويرافقه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم رشاد إسماعيل والمتحدث […]

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