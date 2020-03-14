“تصدياً لكورونا” الرئاسة السورية تؤجل الانتخابات البرلمانية

2020/03/14 | 20:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة السورية، اليوم، إن الانتخابات البرلمانية ستؤجل، من ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لـ “التصدي لكورونا”.وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت،

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