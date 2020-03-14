2020/03/14 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).