2020/03/14 | 20:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي الميناء تمنح فريقها الكروي اجازة الى إشعار اخر بسبب إغلاق ملاعب المدينة الرياضية في البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة نادي الميناء تمنح فريقها الكروي اجازة الى إشعار اخر بسبب إغلاق ملاعب المدينة الرياضية في البصرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة نادي الميناء تمنح فريقها الكروي اجازة الى إشعار اخر بسبب إغلاق ملاعب المدينة الرياضية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).