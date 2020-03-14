شاهد: عراقيون يطلقون حملة واسعة لمجابهة “كورونا”.. “ظل بالبيت”

2020/03/14 | 20:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق مجموعة من المغردين العراقيين حملة توعوية لمجابهة خطر كورونا، بعنوان “ظل بالبيت”.ورصدت “يس عراق”، مجموعة من التغريدات ومقاطع الفيديو التي نشرها مغردون عراقيون تحت وسم “ظل بالبيت”، كحملة توعوية للمواطنين لمجابهة كورونا ومنع انتشاره ووقوع اصابات جديدة.حملة #ظل_بالبيت ظل بالبيت حتى تحمي نفسك من مرض #كورونا #العراق #ازل_السياب #٢٠٢٠ […]

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