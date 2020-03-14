2020/03/14 | 20:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيلها لخمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من بغداد وكربلاء وذي قار.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبراتها أجرت ١٠٠ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".وأضافت ان "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) خمس حالات موزعة على حالتين اثنين في بغداد جانب الكرخ وواحدة في الرصافة بالاضافة الى حالة واحدة في ذي قار واخرى في كربلاء في كربلاء ليصبح مجموع الإصابات مع اضافة في اقليم كردستان ١١٠حالة، شفيت منها 26 حالة فيما توفيت تسع حالات اخرى".وأكدت الوزارة التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مشددة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).