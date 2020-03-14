الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة


الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة
2020/03/14 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة وارتفاع درجات الحرارة .

وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن الطقس المتوقع اليوم الاحد في المنطقة الوسطى (غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links