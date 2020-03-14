2020/03/14 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: تساقط زخات مطر خفيفة وإرتفاع الحرارة بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة وارتفاع درجات الحرارة .وبحسب تقرير للهيئة اطلعت عليه (الزمان) امس فإن الطقس المتوقع اليوم الاحد في المنطقة الوسطى (غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة […]

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